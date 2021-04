Salvini: Polska stanowi tamę dla rosyjskich ambicji

W czwartek w Budapeszcie spotkali się premier Polski Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Viktor Orban i lider włoskiej Ligi Matteo Salvini. Politycy rozmawiali m. in. o wyjściu partii Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej, przebudowie Unii Europejskiej, wspólnych celach i wartościach, a także walce z COVID-19. Jednak głównym tematem rozmów było powołanie nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Jej cel to "zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo". Kolejne spotkanie Morawieckiego, Salviniego i Orbana odbędzie się prawdopodobnie w maju w Warszawie.

W wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” Salvini podkreślił, że włoska i europejska lewica atakuje go, ponieważ ma na jego punkcie "obsesję". – Na COVID-19 jest szczepionka, niestety na chorobę na punkcie Salviniego nie ma. Oni mają obsesję – powiedział.

– Tego rodzaju postawa oznacza ignorancję, prowincjonalizm i przede wszystkim rasizm ze strony lewicy. Spotkałem się z premierami dwóch krajów, przyjaciół Włoch, z którymi utrzymywana jest bardzo ważna wymiana handlowa i relacje kulturalne oraz gospodarcze. Polska jest krajem NATO o fundamentalnym znaczeniu, stanowi tamę dla rosyjskich ambicji – tłumaczył Salvini.

Według naszych informacji, jednym z tematów czwartkowej rozmowy była m.in. współpraca w ramach NATO i relacje z Rosją. Lider włoskiej Ligi wyraźnie podkreślił w wywiadzie rosyjską ambicję. Prawdopodobnie można łączyć to ze spojrzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, który zwracał Salviniemu uwagę na polski punkt widzenia w tej sprawie. – W maju dojdzie do spotkania w Warszawie w poszerzonym gronie, a potem we Włoszech. To jest projekt na rzecz powołania ważniejszej grupy europejskiej, by zjednoczyć rodzinę dusz dziś podzielonych – dodał.

Czytaj też:

Saryusz-Wolski: Ten projekt to rzucenie wyzwania mainstreamowiCzytaj też:

Poruszające słowa Salviniego: 16 lat temu opuścił nas wielki Polak