Banaś pod siedzibą PiS w Krakowie. "Czego się dowiaduje?"

Z ustaleń RMF FM wynika, że w spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie uczestniczyli – oprócz Jarosława Kaczyńskiego – Jacek Kurski, Michał Dworczyk, Ryszard Terlecki, Marek Pęk, Ryszard Czarnecki, Andrzej Adamczyk, Arkadiusz Muralczyk, Małgorzata Wasserman, Elżbieta Kruk, Anna Paluch, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki.

Informacje o pojawieniu się również Mariana Banasia na spotkaniu liderów PiS wywołała wiele komentarzy. Jak jednak ustalił dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski, szef NIK wcale nie uczestniczył w naradach.

„Ciekawa historia o tym jak wygląda polskie dziennikarstwo. Z tego co słyszę, wczorajsza akcja »Banaś na naradzie w krakowskiej siedzibę PiS«, to od początku do końca myślenie życzeniowe” – relacjonuje Makowski na Twitterze.

„Rozmawiałem z reporterem, który był na Retoryka cały wieczór, od 21 do 2 w nocy. Czego się dowiaduje? »On nie szedł do biura PiS, tylko zaparkował na jedynym wolnym miejscu dla niepełnosprawnych obok Retoryka, zobaczył kamery, schował się, potem poszedł do bankomatu PKO na rogu Piłsudskiego – wypłacił pieniądze, wrócił o odjechał. Tyle« „ – pisze dziennikarz.

Jak opisuje dalej dziennikarz, chociaż pojawienie się szefa NIK pod siedzibą partii, w momencie kiedy odbywała się tam narada liderów PiS „to fajny Michałek”, to robienie z tego news to przesada.

„Dodatkowo, Banaś w samochodzie zostawił żonę, całość trwała dosłownie dwie minuty, ubrany był na luzie, odjechał, gdy narada PiS-u dopiero się zaczynała. I z takiego oto wydarzenia, mamy później historię w stylu: »niczego nie sugerujemy, ale«” – dodaje Makowski.