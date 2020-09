„Do Rzeczy” nr 39: Zarażanie paniką. Najabsurdalniejsze pomysły na walkę z COVID-19

Łukasz Zboralski przygląda się z kolei pandemii pod względem dostępności do lekarzy w tekście „Odsunięci od lekarzy”. I wylicza niebezpieczeństwa związane z tym, że Polacy mają wciąż utrudniony kontakt nawet z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. - Dlaczego ludzie mogli wrócic do zakładów pracy, dzieci do szkół, ale pacjenci do lekarzy wciąż nie mogą? – pyta i wskazuje na zagrożenie życia zwłaszcza pacjentów kardiologicznych i onkologicznych.

Jakub Wozinski w tekście „Biznes w epoce COVID-19” pokazuje, że w czasie kryzysu niektóre firmy zanotowały gigantyczne zyski, a ich właściciele z dnia na dzień stali się miliarderami, także w Polsce.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

- W sejmowych kuluarach i na korytarzach w państwowych mediach da się słyszeć powtarzaną ze zgroza, na razie szeptem,herezję, która jeszcze dwa tygodnie temu była nie do pomyślenia: „Naczelnik zniszczy nas wszystkich!”– pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Coś w PiS pękło”.

- „Piątka dla zwierząt” to także próba otwarcia PiS na młodych wyborców. W partii wiedza, ze bez tej grupy trudno będzie wygrywać następne wybory – uważa Kamila Baranowska i wskazuje w tekście „Piątka dla młodzieży”, dlaczego PiS postanowił zaryzykować wprowadzenie ustawy zakazującej m.in. hodowli zwierząt futerkowych.

Piotr Semka w tekście „Rozstanie po krakowsku” analizuje polityczną drogę Jadwigi Emilewicz.

- Chcemy być i z Europą, i z Rosją – tłumaczy w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji. Opisuje determinację swoich rodaków: - To będzie długa, monotonna i uporczywa walka z reżimem, która pewnie zmęczy i znudzi Europę, Rosję, i nas też. Ale musi pan zrozumieć, że Białorusini już się nie zmienią.

- Po przebiciu granicy 2 bln dol. rynkowa wartość Apple przekroczyła wartość PKB nie tylko Polski, lecz także Kanady, Korei Południowej, Rosji czy Włoch. W sumie Apple, Amazon, Facebook i Google warte są już ponad 5 bln dol. Czy tak potężne firmy można zmusić do przestrzegania reguł zdrowej konkurencji? – zastanawia się Jacek Przybylski w tekście „Rządy Big Tech”.

- Rewolucja obyczajowa zwyciężyła na Zachodzie, ponieważ ci, którzy mogli i powinni podjąć debatę, nie odważyli się tego zrobić. Tomasz Terlikowski zachęca nas dzisiaj do powtórzenia tej strategii – Mariusz Dzierżawski polemizuje z Tomaszem Terlikowskim w tekście „Jak przegrać wojnę cywilizacji”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: dodatek specjalny – „Izraelska polityka historyczna – wzór skuteczności”;

Tomasz Rowiński o transferze posłanki Lewicy do ruchu Szymona Hołowni („Porażka lewicy”); Agnieszka Niewińska o tym, jak prezes PiS wkroczył na TikToka („Wyzwanie prezesa”); Rozmowa z pisarzem i reżyserem Markiem Kochanem o spektaklu „Trójkąt bermudzki” („Wyspa niezgody”); Piotr Gociek o nowym serialu „Wychowane przez wilki” („Czy androidy śnią o dzieciach?”); Jan Parys o tym, jak promować Trójmorze („Trójmorze i Bruksela”); Teresa Stylińska o tym, jak BBC utraciła swoje standardy („Wszystkie grzechy BBC”); Rozmowa z Hermannem Tertschem, hiszpanskim dziennikarzem, pisarzem i publicysta, posłem VOX do Parlamentu Europejskiego („Wierzyłem w inną Unię”); Katarzyna Pinkosz o leczeniu raka gruczołu krokowego („Nie czekajmy na przerzuty”).

