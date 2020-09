"Nie poszło o ustawy". Fogiel ujawnia, dlaczego rozpadła się koalicja

– Giełda nazwisk na stanowisko ministra sprawiedliwości już ruszyła, zdaję sobie z tego sprawę. Zarówno Przemysław Czarnek, jak i Małgorzata Wassermann byliby świetnymi ministrami sprawiedliwości – mówił w "Graffiti" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Dodał, że wymiana na tym stanowisku jest sprawą "absolutnie poważną". – Mówiliśmy po ostatnich wydarzeniach, że ta koalicja w zasadzie już nie funkcjonuje. Nie ma w polityce zwyczaju, poza jakimiś rządami technicznymi, które są obarczone wieloma problemami, żeby teki ministerialne sprawowały osoby spoza rządzącej koalicji – dodawał.

Jak zaznaczył, kwestia stanowiska szefa resortu sprawiedliwości zostanie podjęta dopiero po ustaleniu dalszych losów koalicji Zjednoczonej Prawicy.

– Sytuacja wygląda w ten sposób: przez ostatnie tygodnie prowadziliśmy negocjacje koalicyjne z naszymi partnerami. Wydawało się, że posuwają się do przodu w dobrym tempie i z dobrym efektem. Po czym zdarzało się tak, że koalicjant wracał do stołu i nagle okazywało się, że trzeba było ponownie otwierać zakończoną już turę negocjacji, bo coś się zmienia. Niestety – nasi partnerzy nabrali niezrozumiałego przekonania, że nie należy liczyć się z tym co kto przynosi do stołu, kto cieszy się jakim poparciem – stwierdził Fogiel.

Radosław Fogiel poinformował, że zarzewiem konfliktu w Zjednoczonej Prawicy nie była, ani ustawa covidowa, ani "piątka dla zwierząt. – Problem w koalicji narastał i nasi koalicyjni partnerzy muszą zrozumieć, że koalicja nie polega na tym, że mniejszy partner próbuje dyktować wszystkim pozostałym co mają robić – mówił wicerzecznik PiS.

