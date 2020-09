"Rząd jest stabilny jak nigdy"

Wczoraj od 13.00 w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie obradowały władze partii, które miały zdecydować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Kryzys w koalicji wybuchł w piątek po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Pojawiły się głosy, że może dojść do przyspieszonych wyborów. Czy upadek rządu jest realnym scenariuszem? Do sprawy odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" politolog dr Olgierd Annusewicz.

– Jeśli zadaje pan pytanie, czy rząd jest niestabilny, to odpowiadam krótko: jest stabilny jak nigdy – odparł rozmóca "SE". Annusewicz podkreślił, że nawet jeśli odejmie się głosy Solidarnej Polski oraz Porozumienia, to "koalicja, która musiałaby powstać, by przegłosować konstruktywne wotum nieufności, byłaby tak egzotyczna, że w zasadzie niewyobrażalna". Politolog przywołał tu przykład rządu Jerzego Buzka. – Co prawda premierem był takim sobie, ale nie było wówczas szans, by powstała inna koalicja, która byłaby w stanie konstruktywnie go przegłosować – wskazał.

Na uwagę dziennikarza, że są jeszcze inne sposoby doprowadzenia do upadku rządu, politolog przyznał rację, jednak związane z tym scenariusze określił jako "nieprawdopodobne". – Można by go obalić przegłosowaniem uchwały o skróceniu kadencji Sejmu, ale tu potrzeba 2/3 głosów. To, oczywiście, możliwe, ale wymaga odwagi ze strony opozycji i woli ze strony PiS. Bez spełniania tych dwóch warunków, skrócenia kadencji nie będzie. Jest jeszcze możliwość, że PiS nie uda się przegłosować budżetu. Wtedy prezydent może, ale wcale nie musi skracać kadencji Sejmu. Większość parlamentarna może w najbliższym czasie przestać istnieć albo będzie skrajnie niestabilna, ale rząd raczej nie przestanie istnieć – wyjaśnił.

