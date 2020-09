"Kapitulacja prezydenta". Poboży: Trzaskowski ogłosił awarię całej Warszawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzasowski poinformował dziś, że w związku z trudną sytuacją finansową miasta, szereg inwestycji zostanie odłożonych na kolejne lata. Chodzi m.in. o budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, linii tramwajowych na Gocław, obwodnicy Śródmieścia i nowego gmachu TR Warszawa. Polityk zapowiedział też rozszerzenie strefy płatnego parkowania i podwyższenie opłat za postój. Mówił też o możliwych zmianach w cenach biletów komunikacji miejskiej.

Do informacji przekazanych przez prezydenta stolicy odniósł się wiceszef MSWiA, jednocześnie warszawski radny PiS Błażej Poboży.

– Po awarii Czajki, Rafał Trzaskowski ogłosił dziś awarię całej Warszawy i prawdziwą katastrofę inwestycyjną – powiedział. Radny ocenił dzisiejszą zapowiedź jako "swoistą kapitulację prezydenta w obliczu wyzwań, jakie stoją przed Warszawą w perspektywie trwającego, zbliżającego się kryzysu".

– Ratusz i sam Trzaskowski nie ma pomysłu na to, jak walczyć z kryzysem, a ponieważ nie ma takiego pomysłu, to robi to, co PO umie najlepiej, to znaczy sięga do kieszeni warszawiaków. Planuje kolejne podwyżki, m.in. podwyżki opłat za śmieci, optymalizację opłat z tytułu komunikacji miejskiej w Warszawie, rozszerza strefę płatnego parkowania czy zapowiada kolejną korektę w znaczeniu podwyżki opłat za wywóz śmieci. Planowane jest także przesunięcie inwestycji, ale tak naprawdę przesuwanie inwestycji to my doskonale w Warszawie znamy. Bo nic innego nie robi Platforma w kolejnych budżetach, jak właśnie roluje, przesuwa inwestycje – mówił dalej.

