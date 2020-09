MZ: Będą nowe obostrzenia w strefach żółtej i czerwonej

Rzecznik ministerstwa zdrowia zapowiedział, ze resort podejmie zdecydowane działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nowe obostrzenia w strefach żółtej i czerwonej powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu.

– To, co ważne, to nowe obostrzenia, które pojawią się w strefach żółtych i czerwonych. Będziemy o tym informować. To będą restrykcje dotyczące spotkań międzyludzkich i innych. Teraz właśnie trwa rozmowa o tym pomiędzy ministrem Niedzielskim a nowym zespołem, który powołano ostatnio – przekazał Andruszkiewicz.

Nowy rekord zachorowań

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 1587 nowych przypadkach koronawirusa i kolejnych 23 zgonach. Liczba infekcji jest rekordowa od początku pandemii.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie o śmierci kolejnych 23 osób. Zmarli byli w wieku od 44 do 94 lat. "Większość osób miała choroby współistniejące" – napisano w raporcie.

Rzecznik ministerstwa komentując te wyniki wskazał, że jest to efekt działań Polaków z ostatnich tygodni. – Najgorzej jest na Mazowszu. To, co podkreślamy, to nie jest wynik dużych ognisk zakażeń. To jest nasz powrót do normalności. To duża liczba kontaktów, interakcji społecznych. Wracamy z pracy zdalnej, spotykamy się – stwierdził Andrusiewicz.

Czytaj także:

Wykryto koronawirusa na opakowaniach importowanych owoców morzaCzytaj także:

Włochy: Skradziono relikwie św. Jana Pawła II