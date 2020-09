Morawiecki: Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie

Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie, my jesteśmy po to, żeby być razem z nimi w tej wyboistej drodze do wolności – powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozpoczęciu koncertu „Solidarni z Białorusią” na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

– 40 lat temu narodziła się w Polsce "Solidarność", wtedy Polacy mieli odwagę powiedzieć „nie” tym, którzy łamali prawa człowieka, prawa obywatelskie, deptali wolność. Dzisiaj naród białoruski walczy o swoją wolność chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze – mówił szef polskiego rządu. Po premierze wystąpił członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka, który zwrócił się do publiczności po białorusku i po polsku. – Chciałem bardzo serdecznie podziękować rządowi polskiemu, społeczeństwu polskiemu za wsparcie, za solidarność z narodem białoruskim w tych trudnych dla nas czasach – mówił. Organizatorzy podkreślili, że koncert na PGE Narodowy jest symbolem wsparcia społeczeństwa białoruskiego w walce o demokrację i wolność. Na scenie występują największe polskie gwiazdy - m.in. Chłopcy z Placu Broni, Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect, Krzysztof Cugowski. Na scenie pojawią się też artyści z Białorusi. Od piątku na znak solidarności z Białorusinami na szczycie PGE Narodowego powiewa historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi. Czytaj także:

