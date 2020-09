"To są według Pana te prawa?". Posłanka Lewicy ostro do Neumanna

W radiu TOK FM Sławomir Neumann zachwalał Platformę Obywatelską, jako partię, która walczy o prawa mniejszości LGBT+. W zapewnienia polityka nie bardzo wierzy Anna Maria Żukowska, która na Twitterze dopytuje Neumanna o konkrety.

"Panie @SlawekNeumann, o jakie prawa osób LGBT+ Państwo w @Platforma_org walczycie? Słucham @Radio_TOK_FM i mówi Pan, że o konstytucyjne prawo do demonstrowania i do posiadania „swoich poglądów”. To są według Pana te prawa?" – napisała posłanka Lewicy.

List ambasadorów

Wczoraj na stronie amerykańskiej ambasady pojawił się list otwarty wystosowany w ramach solidarności ze środowiskami LGBT. Akcję wsparli ambasadorowie z 50 różnych krajów. Głos ws. zabrała m.in. Georgette Mosbacher.

"Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami" – czytamy w liście otwartym opublikowanym na stronie amerykańskiej ambasady. CZYTAJ WIĘCEJ

Na list natychmiast odpowiedzieli na Twitterze wiceszefowie MSZ – Paweł Jabłoński i Szymon Szynkowski vel Sęk.

