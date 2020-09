O ten resort nadal trwa walka. WP: Premier nie składa broni

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną, co zakończyło spór w obozie rządzącym. – Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski – mówił prezes PiS.

Okazuje się jednak, że w Zjednoczonej Prawicy nadal toczą się spory dotyczące Ministerstwa Sportu. Dzisiaj po 17 dojdzie do spotkania prezydium Komitetu Politycznego PiS, podczas którego politycy będą dyskutować o tej sprawie.

Jedną z rozważanych opcji jest m.in. włączenie sportu do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zwolenniczką takiego rozwiązania jest obecna szefowa resortu Danuta Dmowska-Andrzejuk."Takie usytuowanie tego działu mogłoby skutkować łatwiejszym dostępem związków sportowych do finansowego wsparcia ze spółek państwowych" – przekonuje wp.pl.

Jak jednak donosi portal, do gry włączył się premier Morawiecki, który chce, aby ministerstwo przyłączyć do Kancelarii Premiera. Takie zagranie miałoby pomóc w budowaniu wizerunku szefa rządu, który uzyskałby kontakty ze sportowcami, otwierałby zawody sportowe itp.

