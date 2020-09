Nowe propozycje rządu. Premier zdradził je na zdjęciu

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu poinformował, że o godzinie 13.00 będzie miał świetne informacje dla przedsiębiorców. "Konferencja, na której je ogłosimy, to sygnał do ofensywy programowej" – napisał.

Premier Morawiecki podkreślił w swoim wpisie, że nowa umowa koalicyjna to dla obozu rządzącego impuls do jeszcze szybszej realizacji naszego programu i spełniania obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. "Spełniamy je punkt po punkcie. Dla Polski i dla Polaków" – dodał.

Ze zdjęcia załączonego do wpisu wynika o jakie obietnice chodzi. To "mały ZUS" dla małych przedsiębiorców., zmiany w podatkach PIT, CIT oraz wsparcie dla inwestorów.