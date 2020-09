Wiadomo, kiedy ruszy Nowa Solidarność Trzaskowskiego. Kierwiński podał datę

Marcin Kierwiński gościł we wtorek w programie "Kwadrans Polityczny" datę prezentacji Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego. Według polityka PO będzie to miało miejsce 10 października. – To będzie ciekawa oferta dla wielu milionów Polaków – stwierdził Kierwiński. Dodał także, odnosząc się do potencjalnego zagrożenia ze strony Polski 2050 Szymona Hołowni, że niedawny rywal Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich powinien zająć się walką z PiSem.

– Dobrze by było, gdyby Szymon Hołownia zajął się PiSem, niech nie szuka wrogów po naszej stronie, tu ich nie ma – powiedział.

Poseł PO mówił także o zakończonym niedawno kryzysie w Zjednoczonej Opozycji. Jego zdaniem to Zbigniew Ziobro jest zwycięzcą tego konfliktu. – Z tego pojedynku Ziobro-Kaczyński, Jarosław Kaczyński wyszedł mocno osłabiony. Przecież to postulaty Solidarnej Polski by prezes PiS wchodził do rządu, a jeszcze w rządzie zostaje pan Ziobro – ocenił Kierwiński. Dodał także, że koalicja rządząca nie będzie już tak skuteczna, jak do tej pory. – Obóz Zjednoczonej Prawicy po tej potyczce nie będzie już taki sam, tam wszyscy na wszystkich będą już patrzeć z nieufnością – powiedział.

Polityk odniósł się także do wczorajszej, kolejnej, awarii w oczyszczalni "Czajka". Bronił Rafała Trzaskowskiego, wskazując, że nie jest od odpowiedzialny za każdy, pojedynczy element infrastruktury.

– Jeżeli ktoś uważa, ze prezydent Trzaskowski odpowiada za to, czy pompa działa czy nie, jest niepoważny. Mam nadzieję, że awaria zostanie szybko usunięta – powiedział. Dodał także, że obecny stan oczyszczalni to scheda po poprzednich rządach. – Rafał Trzaskowski w tej sprawie rozwiązuje problemy po poprzednikach – stwierdził.

