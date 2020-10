Nieuniknione spięcie

Nie należy mieć złudzeń – nawet jeśli uda się doprowadzić do uspokojenia sytuacji w obozie Zjednoczonej Prawicy (co w chwili pisania tego tekstu jest najbardziej prawdopodobne, ale bynajmniej nie pewne), to będzie to spokój czasowy, z małymi szansami na przetrwanie do planowego końca kadencji.