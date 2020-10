Muzyka łagodzi obyczaje

Poinformowała świat w Internecie, że wybiera się na recital muzyki Spindlera, podczas gdy chodziło o muzykę Szpilmana.

– A wieczorem wybieram się razem z moim mężem na recital muzyki Spindlera. Kocham muzykę klasyczną, a jeszcze fortepian i na żywo... Wow – pochwaliła się najpierw.

Za chwilę dodała kolejny wpis. – Mój mąż mówi, że to jest recital muzyki Szpilmana. Z tej ekscytacji już nie wiem, na co idę, ale idę – tłumaczyła. I najważniejsze, że mogę wrzucić fotkę na Insta w ładnej kiecce. Reszta to jakieś didaskalia.

