Wójcik: Czuję się terroryzowany

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztofa Skórzyńskiego w nowym programie TVN24 "Sprawdzam". Michał Wójcik odnosił się w nim do kwestii związanych ze środowiskami LGBT.

Jak podkreślił, nie ma znaczenia, jaką kto ma orientację seksualną. – Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz: dzisiaj to większość jest w istocie terroryzowana przez mniejszość. Doszliśmy do takich czasów – stwierdził.

Dopytywany przez dziennikarza, czy czuje się "terroryzowany", Wójcik odparł twierdząco. – Mam 50 lat i przez 50 lat nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że on się czuje jako kobieta, ja go mam uznać, że on jest kobietą, widząc, że on jest mężczyzną. Panie redaktorze, potem taki człowiek trafia do mnie do jednostki penitencjarnej i co? Mam go na oddziale kobiecym przetrzymywać? – pytał w odpowiedzi minister.

Przypomnijmy, że kiedy sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu wobec agresywnego aktywisty LGBT Michała Sz. "Margot" środowiska lewicowe podniosły larum, że trafił on do aresztu dla mężczyzn. Tymczasem zarówno jego dane zawarte w dowodzie osobistym, jak i wygląd wskazują na to, iż jest to mężczyzna.

