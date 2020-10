Joński żartuje z tzw. afery akapitowej, internauci przypominają jego wpadkę

"Urodzony 18 czerwca 1949 roku na warszawskim Żoliborzu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W czasie II wojny światowej ojciec Rajmund działał w konspiracji, w Armii Krajowej. W 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Matka Jadwiga w 1941 roku wstąpiła do Szarych Szeregów. Brała udział jako sanitariuszka w akcji Burza" – podano na stronie KPRM.

Układ tekstu (który został już zmieniony) sprawił, że poseł KO Dariusz Joński uznał, iż fragment o udziale w powstaniu z 1944 roku dotyczy Jarosława Kaczyńskiego, a nie tak jak jest w rzeczywistości – ojca wicepremiera, Rajmunda.

„Śmieszy tzw. afera akapitowa z bio J. Kaczyńskiego, którą nakręca na siłę opozycja. A tym bardziej, że robi to poseł Dariusz Joński, który, który delikatnie mówiąc nie ma pamięci do dat, co udowodnił twierdząc przed laty, że Powstanie Warszawskie wybuchło w 1988 r”. – skomentował żarty posłów opozycji dziennikarz Andrzej Gajcy.

Internauci szybko przypomnieli też nagranie z wpadką Jońskiego.

