Puda o protestach rolników: Mała grupa osób nie może zdominować działań rządu

Powołany kilka dni temu na stanowisko ministra rolnictwa Puda, mówił w radiowej Jedynce o pracach nad tzw. Piątką dla zwierząt i protestach rolników.

Puda: Rolnictwo nie składa się tylko z hodowców zwierząt futerkowych

– Jeżeli chodzi o vacatio legis, to przecież w ustawie jest zapewnione vacatio legis. Trwa dyskusja na ten temat. Byłem podczas prac komisji senackiej, przysłuchiwałem się różnym argumentom – mówił polityk.

– Zobaczymy, co stanie się podczas końcowego sprawozdania senatorów. To vacatio legis jest zapewnione. Rekompensaty – poprawką, którą złożyło PiS – zostały wprowadzone. Zobaczymy, jak do zapisów odniesie się Senat – dodał Puda.

Minister podkreślił też, że „przecież rolnictwo nie składa się tylko z hodowców zwierząt futerkowych”. – Rozumiem, że ta branża jest obecnie w protestach bardzo aktywna. Temat rolnictwa i leśnictwa w Polsce jest tak szeroki, że ta mała grupa osób, hodowców zwierząt futerkowych nie może zdominować działań całego ministerstwa rolnictwa czy całego rządu – mówił.

– Rolnicy od wieków żyją w symbiozie przyrodą. To nie jest tak, że całe środowisko rolnicze jest niezadowolone – dodał.

Przypomnijmy, że sprawa "piątki dla zwierząt" spowodowała poważne perturbacje w PiS. Ustawie sprzeciwiła się grupa posłów, w tym ówczesny minister rolnictwa Jan Ardanowski, który w konsekwencji tych wydarzeń stracił stanowisko.

Teraz kontrowersyjna ustawa uderzająca w rolników trafiła do Senatu. Nadal nie jest pewne, jak zachowają się parlamentarzyści PiS. Kaczyński wysłał imiennie zaadresowane listy do senatorów w tej sprawie, ale okazuje się, że to może nie wystarczyć.

