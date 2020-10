"Nie będę patrzył w sufit". Wójcik o swojej roli w KPRM

Minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik był pytany w Radu Plus o zakres jego obowiązków na nowym stanowisku.

– To jeszcze kwestia pewnych politycznych ustaleń. Nie ukrywam, że kwestia dzieci jest taką, którą chciałbym się zajmować. Na stole leży też kwestia tożsamości europejskiej. To kwestia dosyć szeroka, głównie chodzi o ujęcie polityczne. Z tożsamością europejską jest związana kwestia wolności, swobód obywatelskich różne obszary, które są definiowane przez traktaty – mówił Wójcik.

Polityk Solidarnej Polski pytany o prace resortu sprawiedliwości dotyczące sędziów pokoju mówił: „Mogę powiedzieć dzisiaj, że mamy projekt zmian w tym zakresie. To wymaga szerokiego konsensusu politycznego.

– Jedni eksperci, wybitni konstytucjonaliści mówią, że to wymaga zmiany konstytucji, czy też wprowadzenia trybu odwoławczego, a inni mówią, że to co jest w konstytucji nie wymaga zmiany. Poczekajmy. Obiecaliśmy, że taki projekt powstanie i powstał. To wymaga szerokiego konsensusu politycznego. Wiele mówiliśmy od tym, że warto odciążyć sądy od drobnych spraw. To jeden z elementów reformy wymiaru sprawiedliwości. Ona będzie przeprowadzona, cały czas trwają nad tym prace – dodawał.

