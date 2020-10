Maseczki na świeżym powietrzu to dobry pomysł? Polacy podzieleni

"Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce powinien zostać wprowadzony bezwzględny obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych (również pod gołym niebem?)" – takie pytanie postawiła respondentom na zlecenie serwisu Rp.pl pracownia SW Research. Oto wyniki:

42,7 proc. respondentów stwierdziło, że maski powinny być obowiązkowe zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem. 39,5 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania. 17,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badania przeprowadzono w dniach 6-7 października. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

– Odsetek osób popierających ten pomysł rośnie wraz z wiekiem respondentów (28% wśród osób do 24 lat, 54% w najstarszej grupie wiekowej). Z uwagi na wykształcenie wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych najczęściej aprobują badani posiadający wykształcenie wyższe (46%). Bezwzględny obowiązek noszenia maseczek popiera co druga osoba zarabiające od 3001 zł do 5000 zł i taki sam odsetek respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. miast – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

