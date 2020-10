"Jesteśmy przerażeni". Prof. Szczeklik: Pracuję 20 lat. Nie widziałem jeszcze tak podstępnej choroby

Prof. Szczeklik mówił w TVN24 o pandemii COVID-19 i zakażonych pacjentach, którzy trafiają do jego szpitala.

– Pracuję 20 lat, 15 lat na intensywnej terapii. Takiej choroby, która jest tak powszechna, a jednocześnie tak podstępnie przebiega, to chyba nie widziałem – przyznał.

Jak tłumaczył, pacjenci, którzy trafiają do szpitala nie wyglądają na obłożnie chorych, ale ich wyniki pokazują zupełnie co innego. – Możemy z nimi rozmawiać, nie widać u nich dużych duszności. A jak popatrzymy na parametry życiowe albo badania obrazowe, to jesteśmy przerażeni –mówił.

– Granica, gdy organizm nie radzi sobie już z chorobą, jest bardzo cienka. Kiedy ją przekroczymy, napędza się spirala niewydolności wielonarządowej. Wtedy bardzo trudno odwrócić chorobę i uratować pacjenta – dodawał.

Prof. Szczeklik określił koronawirusa jako "strasznie nieprzewidywalny wirus". – Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, u kogo przebiegnie bezobjawowo czy z małą ilością objawów, a u kogo spowoduje tak ciężką chorobę, że trafi na intensywną terapię lub umrze – stwierdził.

Jego zdaniem, "spełnia się najgorszy scenariusz wzrastającej liczby zakażeń i przede wszystkim hospitalizacji". – Na co dzień w naszej pracy widzimy dramatyczny brak łóżek na każdym poziomie opieki medycznej, ale przede wszystkim na intensywnej terapii. Próbujemy bardzo szybko wzmocnić bazę łóżkową dla osób chorych na COVID-19, ale tych łóżek dramatycznie brakuje – mówił. – Jest nie do porównania z tym, z czym mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu – dodawał.

