Ponad 5 tys. nowych przypadków. Nie żyją 63 osoby

Huśtanie drugą falą

Dziennik Zarazy | Dzień 224 | Wpis nr 213 | No i mamy drugą falę, o której pisałem w połowie czerwca. Teraz gdy człowiek wie, jak wyglądała pierwsza to już może mieć do tego jakiś dystans. Jak widać – co poniektórzy mają odwrotnie....