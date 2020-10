Grodzki przestanie być marszałkiem Senatu? Pojawiło się nazwisko następcy

Wczoraj senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki przyznał, że w łonie pozycji dochodzi do coraz większych napięć.

– Tak, to jest więcej niż rysa, to pęknięcie z całą pewnością i my teraz, że tak powiem, będziemy się przyglądać w tych wszystkich głosowaniach, które będą przed nami. Z całą pewnością na te nasze głosowania będzie rzutowało zachowanie kolegów z większości senackiej w komisji ustawodawczej wczoraj, nie będę tego ukrywał, a jakie głosowania przed nami, to nie wiem – stwierdził Jan Filip Libicki w TVP Info.

Libickiemu wtórował inny polityk Koalicji Polskiej, poseł Jarosław Sachajko. – Marszałek Grodzki chyba dalej się czuje jako szef kliniki, gdzie uważa, że może wszystkich ustawiać po kątach. Senat to demokratyczna instytucja, gdzie musi się liczyć się ze zdaniem senatorów. To nie jest dyktatura. Jeżeli pan marszałek nie wróci na ziemię, to już go nie będzie – oświadczył na antenie tej samej stacji.

Na miejsce Grodzkiego, według słów posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Rzymkowskiego jest w Senacie wielu chętnych. Jedna postać wybija się z tego grona najbardziej.

– Uważam, że chętnych jest bardzo wielu. Najbardziej chyba chętny byłby obecny wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który podejrzewam, że bardzo chciałby być marszałkiem Senatu. Nie zapominajmy jeszcze o byłym marszałku Senatu Bogdanie Borusewiczu, który marzy o tym, aby czwarty raz zostać marszałkiem Senatu, bo już trzykrotnie pełnił tę funkcję i to chyba najdłużej urzędujący marszałek w historii polskiego parlamentaryzmu – powiedział w Telewizji Publicznej Rzymowski.

