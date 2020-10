Trzaskowski: Warszawa jest gotowa na wejście do czerwonej strefy

Prezydent Trzaskowski był pytany w środę podczas konferencji prasowej, czy w związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem miasto jest gotowe na wejście do czerwonej strefy.

– My jesteśmy gotowi w Warszawie na przejście do czerwonej strefy. Wiemy dokładnie, jakie są założenia i od wielu dni się do tego przygotowujemy – powiedział Trzaskowski.

Podkreślił przy tym, że podstawowe decyzje w tej sprawie powinny być przez rząd konsultowane z samorządowcami. – Żebyśmy wiedzieli, czego możemy się w kolejnych tygodniach spodziewać, tak żebyśmy się lepiej mogli do tego przygotować – dodał.

– Domagamy się nie tylko zawiadamiania dzień wcześniej, że rząd podejmuje konkretne środki, tylko konsultacji, rozmowy o strategii i odpowiedzi na nasze pytania. Bo przecież one zmierzają do tego, żeby razem lepiej się przygotować na to, co będzie się działo w Polsce, na Mazowszu, czy w Warszawie – zaznaczył prezydent stolicy.

Od ubiegłej soboty cała Polska jest w żółtej strefie, w której obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni publicznej m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach. W 32 powiatach i 6 miastach obowiązuje strefa czerwona z surowszymi restrykcjami, m.in. ograniczono tam czas, w którym lokale gastronomiczne mogą być otwarte do godziny 22.

W czerwonej strefie z najpoważniejszymi ograniczeniami, znajdują się powiaty: aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie); janowski, łęczyński i włodawski (woj. lubelskie); bełchatowski, wieluński (woj. łódzkie); limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański (w woj. małopolskie); otwocki i szydłowiecki (woj. mazowieckie); oleski (woj. opolskie); dębicki i mielecki (woj. podkarpackie); białostocki, zambrowski (woj. podlaskie); kartuski, kościerski, pucki, słupski (woj. pomorskie); kłobucki (woj. śląskie); kielecki (woj. świętokrzyskie); bartoszycki, działdowski, iławski i ostródzki (woj. warmińsko-mazurski); krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński (woj. wielkopolskie).

Na liście jest też 6 miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.

