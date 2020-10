Fala komentarzy po decyzji Senatu. Ziemkiewicz: Jest jeszcze nadzieja...

Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały o uchwaleniu noweli ustawy o ochronie zwierząt z poprawkami. Głosowało 97 senatorów. "Za" było 76, "przeciw" 11, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz poprawki Senatu musi zaakceptować Sejm.

Rafał Ziemkiewicz w komentarzu zamieszczonym na Twitterze nie ukrywa, że liczy, iż prezydent zdecyduje się skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

"Pozostaje jeszcze nadzieja, że prezydent skieruje ten prawniczy bubel do Trybunału Konstytucyjnego (m in z uwagi na niezgodność sposobu procedowania z traktatami UE) a ten podtrzyma swe orzeczenie z 2013 że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z Konstytucją RP" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził natomiast, że jest zadowolony z dzisiejszego obrotu spraw. "Po długich, burzliwych obradach, głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami i wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągną" – stwierdził polityk w rozmowie z Rp.pl.

"POPiS w Senacie przyklepał #PiątkaKaczyńskiego. Zabrakło dobrej woli i zdrowego rozsądku. Poparto ustawę antypolską i antyrolniczą, niekonstytucyjną i sprzeczną z prawem unijnym. Nie odpuścimy tego i zrobimy wszystko, żeby nigdy nie weszła w życie" – ocenia natomiast lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

