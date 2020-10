Zbigniew S. zatrzymany. Prokuratura: Działał na szkodę Fundacji swojego imienia

Sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia w okresie od października do grudnia 2019 roku pieniędzy w kwocie 253 tysięcy złotych na szkodę Fundacji prowadzonej przez Zbigniewa S.

– Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie Zbigniew S. usłyszał zarzuty działania na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat od darczyńców, uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także prania pieniędzy. Jak wynika z poczynionych ustaleń, zarzucanych mu przestępstw podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu za zarzucane przestępstwa grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności – taką informację przekazała portalowi wPolityce.pl Prokuratura Krajowa.

Śledczy ustalili, że Zbigniew S. przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych.

PK wskazuje, że od 2 października do 27 grudnia 2019 roku, podejrzany zorganizował co najmniej 23 zbiórki pieniędzy. Były to akcje promocyjne, których zadaniem było zebranie środków na cele charytatywne.

Za zarzucane czyny S. grozi 15 lat pozbawienia wolności.

