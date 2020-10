Syn Ryszarda K. zatrzymany ws. pobicia operatora TVP

Informację o zatrzymaniu syna znanego biznesmena serwis potwierdził w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna przebywa teraz na komisariacie. Ma usłyszeć zarzuty.

Do pobicia operatora TVP doszło w czwartek wieczorem przed domem Ryszarda K. w Gdyni na Kamiennej Górze. Tego dnia CBA zatrzymało kilkanaście osób, w tym mecenasa Romana Giertycha.

– Wraz z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł i w dość mocnych słowach powiedział, że mamy odejść, po czym wrócił i zaczął popychać naszego producenta – relacjonował poszkodowany operator.

Mężczyzna był kopany w głowę i uderzył w chodnik. – Nie wiedziałem, co się stało, zostałem uderzony głową o beton i miałem wrażenie, że coś się stało. Kiedy dziennikarka powiedziała, że jestem cały we krwi, zobaczyłem, że tak jest. Potem przyjechała karetka i policja i zostałem odwieziony do szpitala – powiedział.

Sprawę ataku na operatora TVP nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

