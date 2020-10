Bodnar zostanie usunięty? Jest nazwisko możliwego zastępcy

Dotychczas parlament nie wybrał nowego Rzecznika. Własnej kandydatury nie przedstawiała Zjednoczona Prawia, która jednocześnie nie zgadza się, aby nowym RPO Została Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydaturę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwości.

Sejmowe głosowanie nad jej kandydaturą miało odbyć się 7 października, ale w ostatniej chwili zostało zdjęte z porządku obrad. Nowego Rzecznika Prawa Obywatelskich muszą zaaprobować obie izby polskiego parlamentu.

"Planem minimum stało się więc usunięcie obecnego rzecznika. W tym celu posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy Adam Bodnar zgodnie z prawem może pełnić swoją funkcję aż do wyboru nowego rzecznika. Wszystko wskazuje na to, że podporządkowany władzy TK wyda werdykt zgodny z oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości i uzna taki stan rzeczy za bezprawny. Tym samym usunie Bodnara ze stanowiska" – opisuje Onet.

W sytuacji, w której stary rzecznik po werdykcie TK nie będzie miał dłużej podstawy prawnej do sprawowania urzędu – a równocześnie wciąż nie zostanie wybrany jego następca – funkcję rzecznika sprawować może obecny zastępca RPO Stanisław Trociuk.

Jak wskazuje Onet, Trociuk byłby więc pełniącym obowiązki RPO po raz drugi w życiu – pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce po tym, gdy w katastrofie smoleńskiej zginął Janusz Kochanowski. Trociuk wówczas także był zastępcą Rzecznika. Po śmierci Kochanowskiego sprawował urząd aż do czasu powołania Ireny Lipowicz. Problemem jest jednak fakt, że bbecnie nie istnieje żadna norma ustawowa dla tego typu sytuacji. Jedynym punktem odniesienia jest wewnętrzny statut Biura RPO oraz porównanie do tego, w jaki sposób postąpiono po katastrofie smoleńskiej.

Adam Bodnar zawnioskował o odroczenie zaplanowanej na wtorek rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. – Komisja Wenecka, OBWE i organizacje ombudsmańskie wyraziły swoje zaniepokojenie tą procedurą, wskazując że może doprowadzić do paraliżu instytucji. Nie chodzi w tej sprawie o mnie, ale o stabilność najważniejszej instytucji chroniącej prawa obywateli – mówi w rozmowie z portalem.

