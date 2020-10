Fala komentarzy po decyzji Owsiaka. Czarnek: Pan też w opozycji?

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublieni wystosował do WOŚP pytanie, czy łóżka zakupione przez Orkiestrę mogą zostać przekazane pacjentom zakażonym koronawirusem. Owsiak jednak nie zgadza się na taki scenariusz.

"W totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Fundacja WOŚP zakupiła kilka miesięcy temu 798 łóżek dla 34 oddziałów w Polsce. Uczyniliśmy pierwszy krok, aby tej zapaści spróbować przeciwdziałać" – napisał Owsiak.

Szef WOŚP zaapelował o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. "Tak jak obawiamy się, że jedyny oddział geriatryczny w Warszawie długo nie wróci do swojego pierwotnego działania tak wyjmowanie łóżek z oddziałów wyposażonych przez Orkiestrę nigdy już nie wrócą na swoje miejsce" – podkreśla.

Decyzja Owsiaka wywołała falę komentarzy. Część użytkowników Twittera jest zdziwiona, że sprzęt przekazany szpitalom nadal jest w dyspozycji WOŚP. Napisał o tym publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Zboralski.

"Zaraz? To sprzęt od WOŚP nie jest darowizna? Cały czas należy do WOŚP?" – pyta publicysta. "Szokujące. To ktoś może wyłączyć nam pół służby zdrowia jak sobie postanowi to zabrać..." – napisał w kolejnym tweecie Zboralski.

"Jak podaje Onet szpital w Lublinie chciał przeznaczyć dla chorych na COVID-19 łóżka kupione przez WOŚP. Owsiak nie wyraził na to zgody. Przyznam, że nie wiem jak to skomentować. Panie Owsiak to łóżka ze składek wielu Polaków. One są potrzebne do walki z koronawirusem!" – napisał poseł PiS Kazimierz Smoliński.

"Czyli jest tak: Owsiak zbiera kasę na łóżka szpitalne, a potem jako znany profesor decyduje, co z tymi łóżkami zrobić, bo "ludzie dawali na co innego"? A czy ludzie dawali na pensje dla Owsiaka i Owsiakowej? Na budowę domu, gdzie doi kasę za szkolenia? Na Woodstock?" – napisał dziennikarz Krzysztof Feusette.

"WOŚP, czyli polityczna zajadłość górą" – napisał profesor Stanisław Żerko.

"Czy to prawda Panie Jerzy Owsiak? Dwa specjalistyczne łóżka bezczynnie stojące w jednym szpitalu wojewódzkim nie mogą być przekazane do drugiego szpitala wojewódzkiego, gdzie służyłyby chorym? Dlaczego? Pan też w opozycji?" – pyta Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

