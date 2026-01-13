Nieoczekiwany finał wyborów w Polsce 2050. "Głosowanie unieważnione"

W poniedziałek 12 stycznia Polska 2050 miała wybrać nową przewodniczącą partii. Członkowie ugrupowania dokonywali wyboru pomiędzy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską. Do wyłonienia następczyni Szymona Hołowni jednak nie doszło. Nieoczekiwanie głosowanie zostało unieważnione. Informację w tej sprawie przekazało w nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe partii.

Wybory w Polsce 2050: Głosowanie zostało unieważnione

"Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni w dniu 12 stycznia 2026 r. zostało unieważnione. Decyzję w tej sprawie podjęła Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni" – czytamy w komunikacie przesłanym portalowi Onet.

W dalszej części podkreślono, że Rada Krajowa partii niezwłocznie wyznaczy nowy termin przeprowadzenia drugiej tury głosowania.

O nieoczekiwanym finale drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych również poseł tej partii Marcin Skonieczka. "Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym II tura wyborów Przewodniczącego Partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 r. została w całości unieważniona" – napisał na platformie X parlamentarzysta.

twitter

Dwie kandydatki na szefową Polski 2050

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów odbyła się w minioną sobotę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdobyła w niej 277 głosów, zaś Paulina Hennig-Kloska – 131.

W wyborach nie bierze udziału dotychczasowy lider ugrupowania Szymon Hołownia, który już we wrześniu poinformował, że nie zamierza ponownie ubiegać się o tę funkcję.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze zagłosują na Paulinę Hennig-Kloskę.

Czytaj też:

Hołownia wysłał SMS-a do członków Polski 2050. "Napisał wprost"Czytaj też:

Wrze w Polsce 2050. Ważny polityk oskarżony o zdradę