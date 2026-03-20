Ukraina produkuje drony z sojusznikami. Zełenski ujawnił listę państw

W rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski wskazał, że Ukraina produkuje bezzałogowce z kilkoma państwami. Trwają negocjacje z kolejnymi krajami. Nie ma wśród nich Polski.

– Działamy wystarczająco szybko, produkujemy drony już wspólnie z Niemcami, Wielką Brytanią, Danią i Holandią. Rozpoczynamy prace z Norwegią, uzgodniliśmy to ze Szwecją, z Francją ostatnim razem. Omówiliśmy już jasne warunki z Emmanuelem [Macronem, prezydentem Francji – przyp. red.] i do końca roku rozpoczniemy koprodukcję. Podpisaliśmy również stosowne dokumenty intencyjne w Rumunii podczas mojej ostatniej wizyty. Kilka innych krajów również ma z nami stosowne dokumenty. I w Hiszpanii, w niektórych kierunkach zmierzamy do koprodukcji – stwierdził ukraiński przywódca.

Polska produkuje własne drony

W czwartek w Warszawie wicepremier wraz z sekretarzem stanu w MON Cezarym Tomczykiem wzięli udział w podpisaniu umowy powołującej Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA). Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zainicjowało działalność nowego centrum naukowo-przemysłowego. Ośrodek został utworzony przez wojskowe instytuty badawcze, Instytut Badawczy IDEAS oraz Polską Grupę Zbrojeniową S.A., przy czym rolę lidera projektu objął Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

– Na finiszu prac – i tu chciałbym z dumą poinformować – jest polski "szachid" w programie Pelargonia. Projekt jest realizowany, a ta nazwa – używana potocznie w kontekście sprzętu wykorzystywanego dziś na Ukrainie czy Bliskim Wschodzie – dobrze oddaje charakter jego zdolności. To pierwszy projekt dla OSA, który należy jak najszybciej doprowadzić do pełnej użyteczności. Już w kwietniu odbędą się na poligonie w Ustce testy różnych systemów. Co ważne – zapraszamy także podmioty prywatne, młodych naukowców i zespoły, by prezentowali swoje rozwiązania. Będziemy je testować – poinformował szef MON.

