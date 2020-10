"To jest wojna". Feministki wściekłe po wyroku TK. Zamieściły wulgarny film

O godz. 11 rozpoczęła się rozprawa w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 r. 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. W trakcie rozprawy przed siedzibą TK odbywały się manifestacje – zarówno zwolenników liberalnego prawa aborcyjnego, jak i działaczy pro-life, sprzeciwiających się aborcji eugenicznej. Możliwość dokonywania aborcji ze względu na podejrzenie nieodwracalnego uszkodzenia płodu to jedna z trzech przesłanek, które w obecnej sytuacji prawnej pozwalają na dokonywanie aborcji.

Przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie była prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą – sędzia Justyn Piskorski. Trybunał orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

"To jest wojna"

Z wyrokiem Trybunału nie mogą pogodzić się środowiska feministyczne. W emocjonalnym wpisie na Facebooku przedstawiciele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dają upust swoim emocjom. Ich zdaniem wyrok zostanie wkrótce podważony, ponieważ obecny skład Trybunału Konstytucyjnego jest "nielegalny".

"Zakaz aborcji w Polsce – zwycięstwo katolickich fundamentalistów osiągnięte przez podstawianie nóg, fałszowanie wyników i stronniczego sędziego. „Wyrokiem” pseudoTK, czyli oświadczeniem, które za kilka lat straci rację bytu, bo sam orzekający Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny i jego decyzje będą podważanie. Rzeczywiście, imponujące zwycięstwo w sytuacji, gdy ok. 70% Polek i Polaków opowiada się za wolnym wyborem" – napisano.

Feministki wzywają również do wysyłania politykom PiS wiadomości.

"Nie pozostawimy tego bez naszej odpowiedzi - a na razie powiedzcie tym dziadom, co o tym myślicie - nagrajcie 30- sekundową wiadomość głosową i wyślijcie ją do PiS. #PowiedzCoMyślisz" – czytamy w poście.

Wpis zakończono stwierdzeniem w rodzaju groźby.

"A do Was, posępne dziady, mówimy: znacie dnia, ani godziny [pisownia oryginalna]. Do zobaczenia wszędzie" – napisano.