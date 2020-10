Rząd uruchamia specjalny program i infolinię dla seniorów

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu.

Dane zgłaszającego będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. To one będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Zrobią zakupy

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Osoba obsługiwana pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów. "Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych" – czytamy na stronie internetowej rządu.

Program, za który odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany jest do seniorów powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też osoby młodsze.

Gminy dostaną za zadanie prowadzenie rejestru osób, które zdecydowały się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Potrzeba wolontariuszy

Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się na wolontariat. Więcej informacji na stronie: www.wspierajseniora.pl.

Minister rodziny Marlena Maląg zaapelowała do seniorów, by pozostali w domach. – Nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa – powiedziała.

