Bosak: Dzieci niezdolne do życia mają prawo do godnej śmierci

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W piątkowy wieczór - mimo epidemii koronawirusa - w wielu polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwników zakazu aborcji. Temat ten był tematem porannej audycji Radia ZET, której gościem był jeden z liderów Konfederacji – Krzysztof Bosak.

Pytany o czas, w którym TK zdecydował się orzekać w sprawie budzącej tak ogromne emocje poseł przyznał, że można dopatrywać się w tym intencji politycznych.

– Zanim zapadł wyrok w Trybunale, w Parlamencie mieliśmy ze trzy projekt ustaw w tej sprawie - zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Wszystkie były odrzucane. Nie siedzę w TK, nie pracuję tam, nie wiem dlaczego akurat teraz ta decyzja zapadła. Wiem, jakimi mechanizmami polityka się rządzi – mówił.

Zdaniem Bosaka, protesty które wybuchły po wyroku Trybunału pokazują, że społeczeństwo jest w sprawie aborcji podzielone. – Wszyscy potrzebujemy, żeby po tym wyroku uspokajać nastroje i żeby dać głos przede wszystkim specjalistom od ochrony nad dziećmi, ochrony nad kobietami, żeby mogli ułożyć procedury pomocy tym, którzy jej wymagają – powiedział.

Poseł podkreślił, że są dzieci niezdolne do życia i takie dzieci - zgodnie z Kartą Praw Pacjenta - mają prawo do godnej śmierci. Jak wyjaśnił, to prawo do śmierci bez bólu i śmierci w obecności bliskich, gdzie uszanowana jest godność człowieka. – A dzięki wsparciu przez hospicja perinatalne można zapewnić opiekę rodzicom, jak przygotować się do takiej śmierci dziecka, jak przeżyć żałobę, jak sprawić, że taka śmierć jest humanitarna i jak przeżyć ją godnie – mówił parlamentarzysta.

Czytaj także:

Ziemkiewicz: Dla rozjuszonej dziczy to nie ma znaczenia



Czytaj także:

Nitras zaniepokojony wulgarnością protestów. Jemu też się oberwało: Sławek, wypie**alaj!