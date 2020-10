Ziemkiewicz: Dla rozjuszonej dziczy to nie ma znaczenia

W piątkowy wieczór w polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwników zakazu aborcji. W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

To, co zwraca największą uwagę w zachowaniu osób protestujących to wulgarność. Zauważył to nawet poseł PO Sławomir Nitras. Kiedy jednak napisał na ten temat w mediach społecznościowych, sam został zaatakowany.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" doszedł do wniosku po wczorajszym proteście, że "dla rozjuszonej dziczy na ulicach nie ma znaczenia pod jakim dziś akurat hasłem - aborcja, sądy, klimat czy blm (bo to problem całego Zachodu)".

"Mają dla nas, normalsów jedyny przekaz: 'nienawidzimy was wy k..y ch... wam w d... wyp..., i w ogóle ch...!" – stwierdził.