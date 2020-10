"Zdrajcom opadają maski, a słabi wystawiają duszę na sprzedaż". Mocny wpis Cejrowskiego

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Wojeciech Cejrowski odniósł się do manifestacji, jakie rozpoczęły się po czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjengo, który orzekł niekonstytucyjność eugenicznej przesłanki do aborcji. Dziś środowiska lewicowe zorganizowały protesty w kościołach. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć zdewastowanych świątyń. Wejść do wielu kościołów strzeże policja i straż Marszu Niepodległości. Wierni są atakowani i wyzywani.

"Nie lękajcie się" – zaapelował podróżnik. "Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posługują się takim językiem. To, co słyszę na tych nocnych manifestacjach brzmi jak wrzaski w trakcie egzorcyzmu. POD KONIEC, gdy demon wie, że zaraz musi odejść" – czytamy.

Cejrowski podkreślił, że jest to czas, w którym "zdrajcom opadają maski, a słabi wystawiają duszę na sprzedaż". "'Prawdziwa prawica' zaczyna się chować, wykręcać, lawirować, wycofywać - żeby tylko nie uronić z trudem uciułanych promili poparcia. Tanie, słabe, miękkie bolki. Pieski szukające smyczy" – stwierdził.

"Znajomi Was zbluzgali? I za co? Za Wasz sprzeciw wobec mordowania dzieci? Zbluzgali słowami, których wcześniej nigdy nie słyszeliście z ich ust? NIE LĘKAJCIE SIĘ, tylko patrzcie kto gdzie dzisiaj stoi i pamiętajcie, że ta wojna jest już wygrana, Osobiście przez NIEGO. Jedyne zadanie dla nas to wytrwać po stronie Światła. Stój twardo przy Prawdzie. Stój twardo. Wytrwaj. Mów Różaniec (ja mówię codziennie, w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), bo to przez Maryję przychodzi zwycięstwo. Nie lękajcie się. Bierzcie to na klatę, z Różańcem w łapie. Wytrwale. Oni wrzeszczą, bluzgają plugastwem najgorszym - Ty trwaj; szeptem zmawiając Różaniec. I nie lękaj się. Amen" – napisał Wojciech Cejrowski.

