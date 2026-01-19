"Zimą rośnie zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną". Fundacja alarmuje

Przedstawiciele Fundacji podkreślają, że obniżenie nastroju, niedobór światła słonecznego oraz zmiany w codziennej rutynie sprawiają, iż młodzi ludzie częściej doświadczają kryzysów psychicznych. Zwracają uwagę, że zimowe trudności dzieci i młodzieży nie są zjawiskiem marketingowym, lecz potwierdzają je konkretne dane.

W 2025 r. liczba interwencji podejmowanych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w telefonie zaufania 116 111 była ponad 40 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jak wynika z analiz Fundacji, zgłaszane problemy dotyczyły m.in. nasilonych kryzysów psychicznych, lęków, samouszkodzeń, doświadczeń przemocy oraz braku dostępu do specjalistycznej pomocy.

Zimą trudności dzieci i młodzieży mogą się pogłębiać

– Doświadczenie rozmów w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 pokazuje, że zmienia się nie tylko liczba interwencji, ale także charakter naszych rozmów z młodymi ludźmi. Coraz więcej rozmawiamy o kryzysach niepunktualnych takich jak doświadczenie przemocy rówieśniczej, samouszkodzenia, zaburzenia lękowe czy depresyjne. Kiedyś nasze rozmowy częściej dotyczyły kryzysów i wyzwań normatywnych, typowych dla danego okresu rozwojowego jak np. pierwsze zakochanie, trudności szkolne, problemy w relacjach z rówieśnikami – mówi Katarzyna Talacha, psycholog Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Specjaliści zwracają uwagę, że w okresie zimowym, także w czasie ferii, trudności dzieci i młodzieży mogą się pogłębiać. Brak szkolnej struktury dnia, ograniczenie aktywności oraz mniejsza liczba kontaktów społecznych sprawiają, że młodzi ludzie częściej pozostają sami ze swoimi emocjami, a problemy, które wcześniej były mniej widoczne, stają się bardziej odczuwalne.

Fundacja podkreśla znaczenie obecności dorosłych i ich uważności na sygnały wysyłane przez młodych ludzi. Wycofanie, drażliwość, nagłe zmiany nastroju czy długotrwały smutek nie powinny być bagatelizowane.

– Uważność wobec dziecka nie polega na ciągłym zadawaniu pytań ani szukaniu szybkich rozwiązań. Czasem najważniejsze jest po prostu bycie obok – wysłuchanie, nazwanie emocji dziecka i pokazanie, że nie musi sobie z nimi radzić samo. Dla młodej osoby to sygnał: "ktoś mnie widzi i bierze na serio". To szczególnie ważne dziś, gdy dzieci i młodzież coraz częściej próbują szukać wsparcia w narzędziach opartych na sztucznej inteligencji, które nie zastąpią relacji z bliskimi i zaufanymi dorosłymi ani realnej, bezpiecznej pomocy – podkreśla Beata Wojtkowska, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Eksperci zaznaczają, że zima nie musi być dla dzieci i młodzieży czasem kryzysu. Przy obecności uważnego i zaangażowanego dorosłego może stać się okresem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i regeneracji psychicznej.

