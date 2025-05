MEN zdecydował. Nowe terminy ferii zimowych i nowe grupy województw

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz na rok szkolny 2025/2026, a w nim potwierdzono zmiany w organizacji ferii zimowych. Odbędą się one w trzech terminach. Zgodnie z nowym harmonogramem nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie 1 września 2025 r. w poniedziałek. Jego zakończenie zostało zaplanowane na 26 września 2026 roku w piątek.

Uczniowie odpoczną w czasie Bożego Narodzenia w terminie od 22 grudnia do 31 grudnia, oraz w okresie Wielkanocy, od 2 do 7 kwietnia. Oczywiście w harmonogramie znalazło się także miejsce na ferie zimowe. Zgodnie z zapowiedziami, tym razem przerwa zimowa została podzielona na trzy, a nie na cztery terminy. Na nowo zostały ustalone także grupy województw. Pod uwagę wzięto liczbę uczniów w każdym z nich.

"Zmiana w składzie dotychczasowych grup spowodowuje, że w niektórych sąsiadujących ze sobą województwach ferie będą trwały w tym samym terminie (co pozwoli zrealizować często zgłaszany postulat rodziców)" – zaznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort wyjaśnia, że zmiana dotycząca ferii jest wynikiem powtarzających się od lat próśb obywateli oraz wystąpień parlamentarzystów.

W jakich terminach odbędą się ferie zimowe?

Uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego odpoczną od 19 stycznia do 1 lutego. W województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim ferie odbędą się od 2 do 15 lutego. Z kolei od 16 lutego do 1 marca przerwa będzie trwała w województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim.

Resort zaznaczył, że zostanie zachowana zasada rotacji grup dla województw. To oznacza, że podobnie jak dotychczas te, które w 2026 r. będą miały ferie w ostatnim terminie, w 2027 roku zaczną przerwę w pierwszej kolejności.

