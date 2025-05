"Wyrabianie kroków” zamiast ćwiczeń na WF-ie. Kolejny pomysł minister Nowackiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rewolucję na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie, którzy nie mogą lub nie chcą ćwiczyć, będą mogli "odrobić" zaległości – chodząc, a konkretnie "wyrabiając kroki”. MEN przygotowało już projekty zmian dotyczących lekcji wychowania fizycznego. To kolejny zaskakujący pomysł minister edukacji.

– Jak ktoś nie był na matematyce, to nadgania zaległości. Jak ktoś nie był na WF-ie, to uważa, że jest po temacie. Tak nie powinno być – tłumaczy w programie "Graffiti" na antenie Polsat News minister Barbara Nowacka. Nowe rozwiązania są obecnie w fazie konsultacji.

Główne założenie polega na tym, że dzieci i młodzież mają spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, a nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego powinny nadrabiać spacerując. – Bardzo często jest tak, że młodzież z różnych powodów w danym dniu nie ćwiczy. Na przykład dziewczynki z powodów menstruacyjnych – oświadczyła minister edukacji. W jej ocenie tego rodzaju zmiany zakładają też większą elastyczność dla nauczycieli WF-u.

Uczniowie już od roku nie odrabiają prac domowych

Od 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w szkołach. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele nie mogą ich zadawać wcale, a uczniowie nie muszą ich odrabiać. W ankiecie przeprowadzonej przez "Głos nauczycielski", aż 74 proc. nauczycieli chce powrotu do normalnych zasad i przywrócenia prac domowych. Także ponad 80 proc. dyrektorów szkół podstawowych opowiada się za powrotem do odrabiania lekcji w domu.

Do pomysłu MEN od samego początku nie są przekonani też rodzice. Badania przeprowadzone przez firmę Research Partner pokazują, że tylko 39 proc. Polaków popiera projekt likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych, podczas gdy 43 proc. jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Z kolei 44 proc. rodziców uważa, że liczba prac domowych powinna zostać zmniejszona, ale nie należy z nich całkowicie rezygnować.

Walka o nauczanie religii w szkołach

Od 1 września br. liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Czytaj też:

Powraca temat prac domowych. Nowacka zapowiada "ewaluację"Czytaj też:

Narasta spór o religię w szkole. Katecheci złożyli skargę do StrasburgaCzytaj też:

"Córka płakała, teraz ja płaczę". Niedługo minie rok od kontrowersyjnej reformy Nowackiej