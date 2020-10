Ziemkiewicz: To wojna wypowiedziana Polsce przez neobolszewizm

Organizacje feministyczne i lewicowe organizują dziś protesty w kościołach. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć zdewastowanych świątyń. Ma to być odpowiedź na czwartkowy wyrok Trununału Konstytucyjnego, w którym przesłankę eugeniczną uznano za niezgodną z ustawą zasadniczą.

Jeden z użytkowników Twittera przywołał wpis krytyka filmowego, jednego z założyciela Kampanii Przeciw Homofobii, który wprost popiera ataki na Kościół i ubolewa, że dochodzi do nich tak późno.

"Gdy bodaj w 2006 roku Jacek Kochanowski pisał, że reakcją na mowę nienawiści płynącą z kościołów, chociażby pod adresem LGBT, powinno być zakłócanie mszy i wszelkie inne działania wymierzone w Kościół, został, także przez środowisko, uznany za wichrzyciela i podżegacza wojennego. To, co się dzisiaj stało, pokazuje, że nabożny lęk przed przekroczeniem progu kościołów w celach ofensywnych wreszcie w społeczeństwie ustąpił. I ja się bardzo z tego cieszę, bo od dawna uważam, że do żadnej zmiany nie dojdzie, jeśli nie uderzymy w fundament polskiego patriarchatu. A jest nim Kościół katolicki, a nie taki czy inny Kaczyński. Mogę jedynie żałować, że tak długo się zbieraliśmy do ataku. Ale lepiej późno etc." – napisał Bartosz Żurawiecki.

Wpis ten skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" wyraził pogląd, że to co obecnie obserwujemy było od dawna przygotowywane. "[...] mieliśmy już zresztą małe próby generalne. Lewica czekała tylko na budujący emocje pretekst, jakieś rzekome pobicie, prześladowanie, samobójstwo etc." – zauważył i podkreślił: Faktycznie, to wojna, wypowiedziana Polsce przez neobolszewizm".

