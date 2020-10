Studentka przerwała wykład sędziego TK. Zażądała rezygnacji z pracy na uczelni

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim przerwała poniedziałkowy wykład prof. Jakuba Steliny, jednego z sędziów TK, który poparł czwartkowy wyrok TK.

– Między innymi dzięki panu każda kobieta, nawet ta, która tego nie chce, będzie musiała donosić ciążę, przy czym prawdopodobnie, ryzykować swoje zdrowie, a nawet życie – mówiła studentka. Jak dodała, część matek, które będą zmuszane do heroicznych czynów, często mają również inne dzieci.

–Jestem bardzo ciekawa, co by pan profesor powiedział tym dzieciom, gdyby ich mamusia przez nakaz donoszenia dziecka w wadą wrodzoną skończyła w grobie. Czy umiałby pan spojrzeć tym dzieciom w oczy – pytała.

Na koniec studentka zaapelowała do profesora, aby zrezygnował z funkcji wykładowcy.

– Kodeks etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego stawia pewne wymagania nauczycielom akademickim. Nie będę ich teraz cytować, gdyż mam nadzieję, że akurat z tym udało się Panu zapoznać ze zrozumieniem. Uważam, że nie spełnia Pan chociażby obowiązków zawartych w paragrafie czwartym. Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał Pan czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę – oceniła.

