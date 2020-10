Tusk apeluje: Wycofajcie się z wojny z narodem, zanim dojdzie do tragedii

"Polska jest najgorzej przygotowanym państwem do jesiennej fali epidemii w całej Unii. Gdy inni szykowali się na wojnę z wirusem, wy – na wojnę z narodem. Wycofajcie się z niej, zanim dojdzie do tragedii. Ludziom pozostał krzyk, decyzje należą do was" – napisał na swoim profilu Tusk.

To jego reakcja na trwające od zeszłego tygodnia protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału wejdzie w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Strajki w sprawie aborcji odbywają się w czasie, gdy trwa druga fala epidemii koronawirusa, a sytuacja epidemiologiczna w Polsce cały czas się pogarsza. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj rano, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 18 820 nowych przypadków i 236 kolejnych ofiar śmiertelnych. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii w naszym kraju.

