Strajk Kobiet wykorzystał nazistowski plakat propagandowy

"Zupełnie oniemiałem, gdy zobaczyłem dzisiaj rano adaptację propagandowego plakatu z okresu II wojny światowej. Niemieckiego plakatu, który w swojej obrzydliwej i zakłamanej formie powinien przypominać o cierpieniu wszystkich kobiet podczas okupacji. O setkach tysiącach polskich kobiet, które przymusem wysyłano na ciężkie prace w głąb niemieckiej Rzeszy. Na prace, które nierzadko kończyły się śmiercią z wycieńczenia, gwałtami (sic!), niechcianymi ciążami (!) i ogólną tragedią kobiety" – napisał na Facebooku administrator strony Okupowany Kraków.

"Czy artystka, która wykorzystała ów plakat nie dostrzegła napisu «Jedziemy do Rzeszy» oraz nie odczuła – wyraźnie negatywnego i zakłamanego przekazu ilustracji? Może uznała, że obie sytuacje są wręcz tożsame i z pełnym przekonaniem porównała tamte czasy do dzisiejszych? A może problem tkwi głębiej i jest związany z ogólną kondycją intelektualną Polaków wobec historii II wojny światowej? Wojny, która na zawsze zmieniła oblicze świata, a nas Polaków doświadczyła wyjątkowo boleśnie. Osobiście uważam, że nawet w sztuce powinny obowiązywać granice, których przekraczać po prostu nie wolno. A jeśli cała forma plakatu wynika ze zwykłego dyletanctwa – to mi po prostu opadają ręce" – podkreślił.

To nie jedyna grafika wykorzystana do protestów. Publicysta „Do Rzeczy” Piotr Semka zauważył i skomentował inną, szczególnie uderzającą w Kościół. "Tu widać intencje wyraźnie - błyskawica Strajku kobiet ma rozłupać krzyż" – napisał dziennikarz.

Protesty trwają już tydzień. Wybuchły po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

