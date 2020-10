Niepokojące informacje. Coraz mniej wolnych respiratorów

We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory. Zależnie od regionu zostało od jednej czwartej do jednej drugiej wolnych łóżek covidowych – wynika z informacji zebranych przez PAP. Tam, gdzie liczba zajętych łóżek zbliża się do liczby wszystkich dostępnych, wojewodowie deklarują stałe poszerzanie ich bazy.

Najmniej wolnych respiratorów – po siedem na region – jest w woj. opolskim, podlaskim i pomorskim. W woj. podkarpackim jest osiem, w mazowieckim – dziewięć. Najlepsza sytuacja jest w woj. wielkopolskim, gdzie jest 100 wolnych respiratorów. W woj. mazowieckim dzień wcześniej były wolne tylko dwa respiratory, ale ogólną liczbę respiratorów na Mazowszu zwiększono o 10 kolejnych. Według danych udostępnionych w piątek przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w szpitalach w regionie jest 1855 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego zajętych jest 1017 łóżek. W dolnośląskich szpitalach jest 107 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego – jak podały służby prasowe wojewody dolnośląskiego – 87 jest zajętych. W woj. kujawsko-pomorskim – jak poinformował urząd wojewódzki w Bydgoszczy – do dyspozycji chorych na COVID-19 jest 1431 łóżek (o 131 więcej niż dwa dni temu), z których zajętych jest 775 (o 79 więcej). W regionie są także 32 wolne respiratory (o 3 mniej). Jak wielokrotnie podkreślał rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól, ta baza może być jeszcze rozszerzana w województwie w zależności od potrzeb i rozwoju epidemii. Pacjenci chorzy na COVID-19 leczeni są m.in. w szpitalach w Grudziądzu (placówka koordynacyjna), Bydgoszczy i w Toruniu, a od niedawna także w Radziejowie. Szpital tymczasowy dla zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 ma powstać w Ciechocinku, gdzie do tego celu zostanie wykorzystany wojskowy szpital uzdrowiskowy. Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich szpitalach regionu jest ogółem 1445 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 1102 są zajęte. W szpitalach jest ogółem 127 respiratorów dla pacjentów COVID-19, a zajętych jest 90 z nich. Dane te obrazują stan na czwartek. Baza łóżkowa dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest systematycznie zwiększana. W najbliższym czasie będą tworzone kolejne łóżka covidowe. Od 2 listopada przybędzie 15 łóżek w szpitalu we Włodawie, 11 – w Lubartowie, 10 – w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu, a od 5 listopada kolejne 13 łóżek w szpitalu w Rykach. W woj. lubuskim w szpitalach dla pacjentów zmagających się z COVID-19 i podejrzanych o zakażenie jest przygotowanych 927 łóżek. Według stanu na piątek zajęte były 544 z nich – poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. W regionie jest 45 łóżek respiratorowych dla pacjentów z najcięższymi objawami COVID-19. Według ostatnich danych zajęte było 31 z nich. W woj. łódzkim – według danych urzędu wojewódzkiego – w regionie wolnych jest 205 łóżek I, II i III poziomu leczenia szpitalnego dla pacjentów chorych na COVID-19. "W regionie łódzkim jest coraz więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19, w sumie w województwie mamy 2057 miejsc covidowych wszystkich poziomów leczenia" – poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Na pierwszym, izolacyjnym poziomie leczenia szpitalnego, jest 515 miejsc. Wolnych pozostaje 50 łóżek. "Spośród 1322 tzw. miejsc zakaźnych z II poziomu szpitalnego 86 łóżek jest wolnych. Jest jeszcze 220 dodatkowych łóżek na oddziałach specjalistycznych leczących pacjentów z COVID-19. Tam wolnych jest 69 miejsc. Do tego dochodzą jeszcze stanowiska intensywnej terapii" – przekazała rzeczniczka. Z danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w Małopolsce chorzy na COVID-19 zajmują 2072 z 2519 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych jest także 209 z 224 respiratorów. Od początku tygodnia część małopolskich pacjentów covidowych trafia do nowego szpitala tymczasowego urządzonego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Druga taka lecznica powstaje w krakowskiej hali Expo – ma tam być 400 łóżek. Według piątkowych danych w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego (CUMRiK-u) przebywa 24 pacjentów – ośmiu na łóżkach intensywnej terapii i 16 na łóżkach internistycznych. W gotowości jest jeszcze osiem łóżek internistycznych. Docelowo w CUMRiK-u ma być 200 łóżek i 50 stanowisk intensywnej terapii. W woj. mazowieckim wolnych jest 616 łóżek i 9 respiratorów dla chorych na COVID-19 – wynika z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z poprzednim dniem o 30 zwiększono liczbę łóżek i o 10 liczbę respiratorów. Urząd podał, że w mazowieckich szpitalach dla pacjentów chorych na COVID-19 przeznaczono 2475 łóżek, z czego 1859 jest zajętych. Do dyspozycji pozostaje 170 respiratorów, a czego 161 jest zajętych. Wolnych jest zatem 616 łóżek i 9 respiratorów. Dzień wcześniej wolnych było 600 łóżek i 2 respiratory. Urząd zapowiada, że w najbliższych dniach wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł planuje poszerzyć o 3 tys. bazę łóżek dla chorych na COVID-19. Sukcesywnie rosnąć ma też liczba łóżek respiratorowych. Zapewniono również, że codziennie zwiększana jest liczba respiratorów. Na Mazowszu wyznaczono 83 szpitale do opieki nad pacjentami z COVID-19. Kilkadziesiąt łóżek zapewnią niepubliczne placówki Medicover i LuxMed. W ostatnich dniach wojewoda wydał podmiotom leczniczym 9 nakazów zwiększenia bazy łóżek. Urząd zaznacza, że nakazy są konsultowane z dyrekcjami szpitali, z NFZ i z samorządami. Według Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie na 761 łóżek covidowych 440 jest zajętych. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń. W regionie jest 761 łóżek dla chorych na COVID-19. Z tej liczby zajęte jest 440 łóżek. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń. W woj. podkarpackim są 1523 łóżka dla chorych na COVID-19, z których 88 to łóżka respiratorowe. Wolnych łóżek covidowych jest 679, w tym 8 respiratorowych. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował, że ostatniej doby o 107 wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach w regionie – z 547 do 654. Obecnie w regionie jest łącznie 951 łóżek w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem, wymagających pobytu i leczenia w szpitalu. Według najnowszych danych z piątku w Podlaskiem zostały wolne trzy z 51 respiratorów. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że w znaczący sposób wzrasta liczba osób hospitalizowanych w regionie z powodu zakażenia koronawirusem. Już wcześniej szpitale informowały o brakach kadry medycznej. Wojewoda wystosował w piątek apel do medyków, aby zgłaszali się do pracy w szpitalach zarówno w tworzonym tymczasowym, jak i w obecnie funkcjonujących, które leczą chorych na COVID-19. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że na ogólną liczbę 1196 łóżek w piątek 655 było zajętych. Spośród 60 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem w użyciu były 53 urządzenia. Według danych publikowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piątek w regionie było 1946 łóżek dla chorych na COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajętych było 78 proc. z nich, czyli 1536. Na 173 łóżka respiratorowe zajęte było 76 proc. czyli 132. Z każdym dniem w regionie przybywa łóżek dla chorych na COVID-19. W piątek Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu poinformował o uruchomieniu wkrótce drugiego oddziału dla pacjentów chorujących na COVID-19, na początku listopada będzie w nim przygotowanych 31 łóżek. Po uruchomieniu nowego oddziału do 66 wzrośnie w tej placówce liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Poza szpitalem w Bytomiu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju zareagował też m.in. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, gdzie ma powstać 50 łóżek dla chorych. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 923, z czego 792 są zajęte. Respiratorów dla nich jest 88, z czego 50 jest zajętych. W najbliższych kilku dniach około 200 dodatkowych miejsc ma zostać zorganizowanych w Szpitalu Kieleckim im. św. Aleksandra, który przyjął już pierwszych kilkudziesięciu pacjentów. Decyzją wojewody świętokrzyskiego, po szpitalach w Busku-Zdroju i Starachowicach, kielecka placówka będzie działać jako przeznaczona dla pacjentów zakażonym koronawirusem. Taką funkcję pełni już w Kielcach szpital MSWiA przy ulicy Ogrodowej, gdzie przygotowano około 60 miejsc. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował, że w szpitalach regionu jest ogółem 841 łóżek covidowych, a 373 z nich są obecnie zajęte przez pacjentów (tj. 44,3 proc.). Ponadto w szpitalach na Warmii i Mazurach jest 67 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego – jak podał rzecznik – 32 są zajęte (tj. 47,7 proc.). W woj. wielkopolskim – przekazał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki – na łącznie 1724 łóżka dla pacjentów z SARS-CoV-2 w wielkopolskich szpitalach zajętych jest 1447. W regionie wolnych pozostaje 100 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem. Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) poinformował PAP, że w całym regionie w szpitalach pierwszego poziomu jest 219 miejsc dla osób z koronawirusem, w szpitalach drugiego poziomu – 1277, a w placówkach trzeciego stopnia – leczących zakażonych zmagających się z dodatkowymi schorzeniami – 228. W całym województwie na ogólną liczbę 1724 łóżek dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 1447. Na ogólną liczbę 195 łóżek respiratorowych dla pacjentów z COVID-19 w placówkach w całym regionie zajęte są 94. W szpitalach na Pomorzu Zachodnim dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są zajęte 603 łóżka (stan na czwartek). Ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 1017 – wynika z informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem na Pomorzu Zachodnim to 83, z czego 54 są zajęte.