"Nie ma zmiłuj". Tomczyk o dymisji Rabieja

– Chciałbym, żeby takie standardy obowiązywały w rządzie. Jeżeli w trakcie pandemii ktoś popełnia błąd, to nie ma zmiłuj. Wolałbym, żeby polski premier reagował podobnie, jak prezydent Trzaskowski. W takiej sytuacji musi być dymisja. Obserwuję jak radzi sobie Warszawa w trakcie pandemii i to jest miasto wzorcowe pod tym względem. Warszawa dokonała wielomilionowych zakupów na potrzeby szpitali, tak naprawdę samorządy często muszą zastępować rząd w tym podstawowym działaniu – ocenił Tomczyk.

Dopytywany, czy w związku z tym, że tak dobrze wszystko funkcjonuje w tym zakresie, to może Paweł Rabiej zasłużył na wakacje, stwierdził: "Urlop urlopem, ale o tym, czy wiceprezydent się na niego wybierze, decyduje prezydent. Jeśli o tym nie wie, kończy się tak jak teraz. Nie jest to dobra wiadomość, ale decyzja konieczna" – stwierdził.

"Skoro uznają, niech publikują"

Cezary Tomczyk był również pytany o brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

– My nie uznajemy Trybunału i wyroku. Rozumiem, że PIS ten wyrok uznaje, to jak to jest, że wyroku nie publikuje? Nie ma innej opcji, nie ma opcji pośredniej (...) Wyroki TK, jeśli są wyrokami, wchodzą w życie w momencie ogłoszenia. Drukowanie wyroku jest kwestią tego, żeby każdy mógł go przeczytać. Natomiast już w momencie zapadania wyroku ten wyrok obowiązuje. Albo uznajecie Trybunał i drukujecie wyrok, albo nie uznajecie i przyznajecie, że sędziowie to dublerzy i w tej chwili zaczynamy prace nad tym żeby TK działał sprawnie – mówił.

Jak podkreślił prawdą jest, że według PO nie ma dzisiaj w Polsce Trybunału Konstytucyjnego.

