Do 600 szpitali zostaje skierowanych dodatkowo 2 tys. żołnierzy

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że poprosi wojsko o wsparcie w zakresie administrowania informacją o wolnych łóżkach. Dopytany na konferencji prasowej, "jakie umocowanie prawne będą mieli żołnierze, którzy zostaną skierowani do szpitali, by administrować łóżkami covidowymi", podkreślił, że "wojsko nie przejmuje szpitali".

Jak dodał, pomoc wojska wynika z potrzeb sygnalizowanych często przez same szpitale. "Trudno im znaleźć personel, który mógłby uzupełniać dane (dotyczące łóżek covidowych), a my nie chcemy pozwolić na to, by takie zadania sprawowały osoby, które mogą sprawować opiekę nad pacjentami" – powiedział Niedzielski.