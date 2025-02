Polscy żołnierze na Ukrainie? "To wysłanie na rzeź"

Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa negatywnie ocenił działania przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Z przebiegu konferencji nie jest zadowolony premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu odniósł się w niedzielę do wydarzenia w mediach społecznościowych. "Jako turysta bardzo lubię to miejsce. Mili ludzie, doskonałe piwo, niesamowita Pinakoteka. Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: MONACHIUM. NIGDY WIĘCEJ" – napisał lider Platformy Obywatelskiej w języku angielskim na portalu X.

Błaszczak: Potencjał europejski jest po prostu żaden

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził natomiast na antenie Radia Plus, że kraje Unii Europejskiej nie mogą być gwarantem pokoju dla Ukrainy. Z tego powodu polityk jest przeciwny wysyłaniu polskich wojsk za wschodnią granicę.

– Polska nie powinna wysyłać żołnierzy, dlatego że oznaczałoby to wysłanie polskich żołnierzy na rzeź. Niewątpliwie Rosjanie by atakowali polskich żołnierzy – powiedział szef klubu parlamentarnego PiS.

– Jeśli chodzi o potencjał europejski, to jest on po prostu żaden. Od lat mówią oligarchowie europejscy o tym, że trzeba wzmacniać przemysł zbrojeniowy i nic nie robią – zaznaczył Błaszczak.

Macron zwołuje szczyt w Paryżu

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na poniedziałek nadzwyczajne spotkanie w stolicy jego kraju. W wydarzeniu mają wziąć udział przywódcy państw europejskich.

O planowanym spotkaniu poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. – Bardzo się cieszę, że prezydent Macron zaprosił naszych przywódców do Paryża – powiedział szef MSZ.

Zdaniem Sikorskiego, przedstawiciele państw europejskich omówią "w bardzo poważny sposób" wyzwanie, jakie miał – jego zdaniem – postawić przed nimi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

