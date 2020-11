"Niesprawiedliwość!". Bosak o nowych obostrzeniach

Nauczanie zdalne również w klasach 1-3, zamknięte galerie i instytucje kultury, dodatkowe ograniczenia w sklepach – to kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, które podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie ograniczenia potrwają co najmniej do 29 listopada.

– Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są niezbędne – przekonywał szef rządu.

Zapowiedziane dziś restrykcje, które zaczną obowiązywać od najbliższej niedzieli skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. "Kolejne zakazy wycelowane w handel i usługi to sposób na pokazanie społeczeństwu, że rząd 'coś robi' i na przeniesienie odpowiedzialności za chaos w ochronie zdrowia" – ocenił parlamentarzysta.

Wiceprezes Ruchu Narodowego uważa, że wielu Polaków prowadzących działalność gosporadczą w wyniku tych decyzji "wpadnie w większe długi lub już tego nie przetrwa". "Niesprawiedliwość!" – podkreślił.

