"Stało się, co się stało". Pożegnalny wpis Rabieja

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął we wtorek decyzję o zdymisjonowaniu swojego zastępcy odpowiedzialnego za ochronę zdrowia Pawła Rabieja. To efekt ustaleń dziennikarzy "Faktów" TVN, z których wynika, że wiceprezydent Warszawy w szczycie pandemii udał się... na urlop do Grecji. Co więcej, nikogo w stołecznym ratuszu o tym nie poinformował. Paweł Rabiej był odpowiedzialny m. in. za kwestie związane właśnie z ochroną zdrowia. Jego obowiązki przejęła Renata Kaznowska.

"Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu COVID-19 nie został w ub. tyg. zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w @warszawa w pracy" – takie tłumaczenia Rabieja nie trafiły do włodarza miasta. Decyzja zapadła.

W środę były już wiceprezydent Warszawy dokonał na Twitterze krótkiego podsumowania swojej pracy w Ratuszu. "Nie będzie komentarzy. Stało się, co się stało. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem w mieście przez te 2 lata. W pomocy społecznej, żłobkach, zdrowiu. Dużo razem zrobiliśmy" – pisze Paweł Rabiej.

Funkcję wiceprezydenta Warszawy Rabiej objął w 2018 roku. W 2015 był jednym z założycieli tworzonej przez Ryszarda Petru partii Nowoczesna. Od listopada 2016 do stycznia 2017 pełnił funkcję jej rzecznika prasowego. 3 czerwca 2017 został rekomendowany przez partię na kandydata na prezydenta Warszawy, jednak 23 listopada 2017 wycofał się ze startu w wyborach oraz poparł kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

