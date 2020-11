Pawlak o protestach: Jak zobaczyłem to zdjęcie, zrobiło mi się przykro

RPD był pytany "czy to nie skandal, że na protestach (po wyroku TK – red.) obok dorosłych wulgarnie domagających się aborcji na żądanie są także same dzieci w wieku szkolnym", które "często powtarzają za dorosłymi wulgaryzmy".

– Wołałbym nazwać to nieodpowiedzialnością rodziców. Ich nerwy są tak wielkie, że zapominają o dobru własnych dzieci. Jak zobaczyłem zdjęcie rodzica z małą dziewczynką na ramionach, której dał do trzymania wielki karton z wulgarnym napisem, to zrobiło mi się tak po ludzku przykro – powiedział.

Zwrócił przy tym uwagę, że tak małe dzieci nie umieją jeszcze czytać i nie rozumieją, co się dzieje, że "wokół stoi agresywny tłum i wykrzykuje wulgaryzmy". – Widziałem na zdjęciach i filmach przestraszone dzieci. Serce się kraje – dodał.

Rzecznik oświadczył, że zaapelował do dorosłych, którzy protestują na ulicach polskich miast, aby nie wciągali w to dzieci i "nie kazali im słuchać przekleństw, nie dawali im kartek z takimi napisami". – Opamiętajmy się, bo dobro naszych dzieci jest najważniejsze i nic nie usprawiedliwia ich krzywdzenia – zaznaczył.

Pawlak powiedział, że każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów, jednak ostatnio została przekroczona granica. – Niestety, obserwuję coraz większą agresję na ulicach – w ostatnich dniach przekroczono granicę i zaczęto niszczyć kościoły. To szokujące i źle wróży na przyszłość – ocenił.

