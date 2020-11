Polski skoczek przygotowuje się do sezonu 2020/2021 i inauguracji Pucharu Świata, która zaplanowana jest na 21 listopada w Wiśle.

– Przed zimą czuję się bardzo dobrze. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej wszystkie przygotowania udało nam się zrealizować zgodnie z planem. Pozostaje tylko czekać na zawody, żeby móc wreszcie sprawdzić swój poziom na tle rywali. To będzie fajny sprawdzian – komentował Żyła w rozmowie z serwisem skijumping.pl.

Sportowiec w wywiadzie odniósł się także do swoich wpisów w mediach społecznościowych, w których kilkukrotnie zwracał się już do prezydenta Andrzeja Dudy.

– Szykuję się do kolejnej kampanii prezydenckiej, bo ktoś musi zrobić z tym porządek, a kto to zrobi, jak nie ja <śmiech>? Nie rozdrabniam się – albo grubo, albo wcale! – żartował skoczek w rozmowie z dziennikarzem serwisu.

– Po co się tam plątać po niższych stanowiskach. Trzeba od razu rządzić. Przecież tak nie może być, to co się dzieje! – śmiał się Żyła.